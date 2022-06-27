شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يوجه رسالة لمؤمن زكريا عبر ”الخليج 365”: نتمنى عودتك سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والفراعنة، وقال النني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مؤمن زكريا أحد اللاعبين الذين لا خلاف عليهم وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى الملاعب.

وأبدى محمد النني سعادته بالتكريم الذي نظمه له نادي المقاولون العرب ومنحه درع النادي والعضوية الفخرية.

وأكد النني أن نادي المقاولون صاحب الفضل الأول عليه فيما وصل إليه حتى الآن وأنه مدين له بالكثير متمنيا أن يستطيع الوفاء بالدين الكبير للنادي.

وقال النني إن نادي المقاولون العرب من أفضل وأعظم الأندية ليس في مصر ولكن على مستوى العالم لما يحمله من إمكانات رائعة بشريا وفي البنية التحتية.

وأشار النني إلى أنه سسافر إلى إنجلترا يوم 3 يوليو المقبل للانتظام في تددريبات فريقه وأن اختيار المقاولون العرب لأداء بعض التدريبات ليس غريبا لأنه بيته على حد قوله.

وتابع النني مران المقاولون العرب بصحبة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة.