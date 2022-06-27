شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يحتفل بطريقة مميزة بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، بطريقة مميزة بعد تتويجه ببطولة العظماء الثمانية، ونشر مصطفى صورة عبر حسابه على تويتر برفقة درع البطولة وعلق "يحدث الآن.. صباح الخير".

وجه مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، رسالة شكر وتقدير للجماهير الحمراء، عقب تتويجه بلقب العظماء الثمانية للاسكواش، وقال عسل فى تصريحات صحفية عقب حصد اللقب، "جماهير الأهلي دائما رقم واحد والنادى له فضل كبير على فى كل ما حققته، والجماهير تركت مباراة بيراميدز لمساندتي وأشكرهم كثيرا".

وتُوج الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التي استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار.



مصطفى عسل 2



مصطفى عسل

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-8, 11-7 .

بينما فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-5.