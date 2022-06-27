شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات أزمة محمد أبو جبل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” آخر تطورات أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، والتى اندلعت فى الأيام الماضية، وأدت لخروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا.

وينتظر محمد أبو جبل، حارس الزمالك، توقيع عقوبة مغلظة عليه من مجلس إدارة النادى خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم مصيره والانخراط فى التدريبات مع زملائه بالفريق بعد الغياب خلال المباراتين الماضيتين.

وتعلل محمد أبو جبل قبل لقاء القمة أمام الأهلى بالإصابة، ما أدى لخروجه من قائمة الزمالك، بالرغم من عودته قبلها من معسكر المنتخب الوطنى الذى شارك فيه فى مباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجلس على الدكة فى لقاء كوريا الجنوبية الودى، مما آثار غضب الجهاز الفنى ومجلس الإدارة وترددت أنباء عن إحالته للتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر.

وفاجأ أبو جبل البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بأداء جزء من تدريبات الأمس مع زملائه، إلا أنه لم يتحدث معه أحد من الجهاز الفنى بشكل شخصى على أمل تحسين علاقته معهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استياءه من نظام جدول مسابقة الدورى، خاصة أن الفريق يخوض عدة مباريات فى وقت ضيق جدًا ثم يحصل على راحة لعدة أيام طويلة.

وتحدث فيريرا مع جهازه المعاون حول غضبه الشديد من نظام جدول الدورى، متعجبًا من طريقة ضغط المباريات فى حين إمكانية توزيعها بشكل أفضل يستطيع من خلاله اللاعبون الحصول على الراحة المطلوبة.