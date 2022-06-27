شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح يجتمع بلاعبى المقاولون قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محسن صلاح، رئيس النادي المقاولون العرب، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق، في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، والجهاز الفني بقيادة محمد عودة، وذلك قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر لها غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري العام.

وخلال الجلسة، حرص محسن صلاح على تحفيز اللاعبين مؤكداً دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة محمد عودة، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.

كما شدد المهندس محمد عادل على أهمية حصد نقاط مباراة البنك الأهلي للهروب من صراع القاع وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة.

المقاولون العرب فاز مؤخراً على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بملعب الذئاب بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة البنك الأهلي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت مرماهم 24 هدفاً.