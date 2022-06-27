شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: تسلمنا المهمة فى ظروف صعبة وسنعيد الفريق لمكانه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، المدرب العام للنادى المصري، أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واجه العديد من التحديات الصعبة منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي. وقال سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادى المصرى، "نسير بخطى ثابتة، تسلمنا الفريق فى وقت صعب جداً واستطعنا الوصول باللاعبين إلى مستوى بدنى عالٍ، وحسام وإبراهيم حسن والجهاز كله يعمل من أجل إعادة المصرى لمكانته الطبيعية".

وأضاف سليمان، "تسلمنا الفريق بإصابات عديدة وإيقافات بسبب الإنذارات، وكل مباراة نفقد لاعبا أو اثنين، والحمد لله أننا فى ظل هذه الظروف نستطيع تحقيق الانتصارات، وحسام حسن هيأ كل الظروف لإعادة المصرى لمكانته، رغم أننا فى سنة استثنائية، والقادم سيكون أفضل ونثق فى كل اللاعبين".

واقتنص النادي المصري فوزاً ثميناً على حساب مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، ليحصد الفريق البورسعيدي الانتصار الثاني على التوالي تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام حسن.

ويعاني النادي المصري من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق أوستين أموتو، والتونسي هيثم العيوني، وانتهاء موسم أحمد مسعود حارس المرمى الذي أجرى 4 عمليات جراحية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصري في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.