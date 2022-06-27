شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على بقاء "يانكون" مع الجهاز الجديد بقيادة البرتغالى سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم المؤكد استمرار البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حُراس المرمى بالأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق، الذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويحظى يانكون بتقدير وإشادة الجميع فى الأهلي، لذا تقرر الإبقاء عليه فى الجهاز الفني الجديد للمارد الأحمر، خاصة أن مدرب الأهلي الجديد لن يصطحب مدرب حراس مرمى معه.

وبدأ يانكون رحلته فى الأهلي ضمن جهاز السويسري رينيه فايلر واستمر مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليواصل رحلته فى القلعة الحمراء مع المدرب البرتغالي الجديد.

واتفق ريكاردو سواريز مع إدارة الأهلي على الاستعانة بثلاثة مدربين أجانب معه ضمن طاقمه الفني الذى سيُساعده فى مسئولية قيادة المارد الأحمر الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يصطحب سواريز معه مساعدين اثنين هما دومينجو جوميز، وماوريتسيو أوليفيرا، بالإضافة إلى مُحلل لياقة بدنية.