شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح حسين السيد راحة بعد خياطة الـ10 غرز فى الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق راحة من التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مواجهة الأهلي فى كأس مصر أمس الأحد.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن الحالة الطبية لحسين السيد الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الأهلي بكأس مصر وخرج بسببها مصاباً وتم نقله إلى المستشفى.

وأوضح المنيري أن حسين السيد تعرض لاصطدام مباشر فى الرأس، وفضل نقله مباشرة للمستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه، وخضع لفحوصات طبية شاملة، وثبت معها إصابته بجرح قطعى فى الرأس.

وشدد طبيب بيراميدز على أن الجرح القطعي فى رأس اللاعب استلزم خياطة 10 غرز فى مكان الإصابة، حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه بصورة كاملة.