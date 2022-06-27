شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد عقد البرتغالي سواريز فى اجتماع المجلس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً، فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، لمناقشة عدة موضوعات، فى مقدمتها اعتماد عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويقوم ريكاردو سواريز، خلال الساعات المقبلة، بإنهاء علاقته بنادي جيل فيسنتي من أجل الانتقال رسمياً لتدريب الأهلي، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضي.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق.

ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.

وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي، سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.