يوسف بدوى يفوز على لاعب تركيا بمنافسات الكاراتيه بدورة البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - فاز يوسف بدوي لاعب منتخب الكاراتيه على لاعب تركيا بنتيجة 1/0، وتأهل لربع نهائي وزن تحت 84 كجم فى دورة لعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

وفاز جمال عبد الناصر لاعب منتخب المصارعة على منافسه اليونانى بنتيجة 6/0 ، فى وزن 57 ك.

وفى المقابل، خسر طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه وزن فوق 84 ك، فى منافسات دور الـ 16 أمام منافسه لاعب البوسنة ، بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

ونجح لاعبو الكاراتيه فى خطف 5 ميداليات، وكانت البداية عند عمر علاء بميدالية برونزية وزن 60 كجم، بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية البرونزية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى مباراة الثالث والرابع.

وحققت ريم أحمد سلامة الميدالية الفضية الأولى لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم بعد خسارتها من بطلة الجزائر 5/ 0، وأضافت أحلام يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 55 كجم، بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعبة الجزائر بنتيجة 4-1.

وحصد عبد الله ممدوح المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 75 كجم بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعب الجزائر بنتيجة 5-4.