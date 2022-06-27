شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. خلاف بين الحضرى وحسام حسن فى ألمانيا بسبب "فاتورة تليفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وتعود أحداث الواقعة خلال معسكر منتخب مصر فى ألمانيا، حينها افتعل حسام حسن وعصام الحضرى ثنائي الأهلي السابق أزمة بسبب فاتورة التليفون.

ويروى أحمد كشرى تفاصيل تلك الواقعة قائلاً، "حسام حسن كان بيتكلم كتير.. والحضرى مكنش بيتكلم وحسام قاله نقسم تمن فاتورة التليفون بالنص، والحضرى رفض.. وألمانيا كلها اتفرجت علينا والحضرى فى الآخر دفع النصف زى ما حسام عايز".

وأضاف كشرى أن حسام حسن والحضرى يتمتعان بخفة ظل كبيرة وكانوا دائماً بمثابة الأخوة لكل زملائهم سواء فى النادى الأهلى أو منتخبنا الوطنى قائلاً، "أزمة حسام حسن مع الحضرى فى معسكر المنتخب كانت حديث البعثة قبل أن يتدخل باقى اللاعبين وينجحون فى إنهاء الأزمة بين الطرفين".