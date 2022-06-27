شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: أسوان يوقع العقود مع ربيع ياسين بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي أسوان، أن ربيع ياسين نجم الأهلى السابق والمدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت، سيصل أسوان بعد ثلاثة أيام لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي الجنوبي، وتوقيع عقود تدريب الفريق.

وقال هيثم عرابي لليوم السابع، إن التفاوض مع ياسين تم هاتفياً، واتفق الطرفان على كافة التفاصيل التعاقدية، وفى انتظار وصول المدرب لزهرة الجنوب لتوقيع العقود ومناقشة ملف الموسم الجديد.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح، فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة فى مجال التدريب.

ووافق أحمد مصطفي بيبو على البقاء مع النادي في الدوري المصري الممتاز في منصب المدرب العام مع ربيع ياسين، بعدما نجح فى قيادة الفريق للعودة مجددا لدورى الأضواء من القسم الثاني.