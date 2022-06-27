شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة يفوز فى الجولة الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود بدوى، لاعب منتخب المصارعة، فى الفوز على منافسه لاعب سوريا بنتيجة 6/ 0 فى منافسات وزن 86 ك حرة، فى أولى مبارياتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

كما تغلب عمرو حسين على منافسه لاعب سان مارينو بنتيجة 12/0 بوزن 74 ك، بينما خسر جمال عبد الناصر بنتيجة 1/12 أمام لاعب فرنسا بوزن 57 ك.

وشهدت منافسات المصارعة أمس فى الدورة تأهل نور الدين هاني، بطل المصارعة الرومانية، إلى نصف نهائى منافسات وزن 87 ك بعد الفوز على بطل تونس بنتيجة 9/0، ليصعد إلى نصف نهائى المنافسات ، و تغلب عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية على لاعب تركيا فى منافسات وزن 130 كجم، وحال الفوز فى المباراة يتأهل لنصف نهائى البطولة، كما فاز عبد الرحمن أحمد في منافسات 67ك على بطل ألبانيا بنتيجة 9/صفر فى دور المجموعات، وتأهل عماد أشرف لدور الثمانية لمنافسات وزن 77.