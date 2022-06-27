شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مساعدى ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء على الاستعانة بثلاثة مدربين أجانب معه ضمن طاقمه الفنى الذى سيُساعده فى مسئولية قيادة المارد الأحمر الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يصطحب سواريز معه مساعدين اثنين هما دومينجو جوميز، وماوريتسيو أوليفيرا، بالإضافة إلى مُحلل لياقة بدنية.

ويقوم ريكاردو سواريز خلال الساعات المقبلة بإنهاء علاقته بنادي جيل فيسنتي من أجل الإنتقال رسمياً لتدريب الأهلي بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضي.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع سواريز خلال الساعات الماضية يقضي يتدرب المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذى تم فسخ التعاقد معه منذ أسبوعين.

وتعهّد سواريز للأهلي خلال اليومين الماضيين بفسخ عقده مع نادي جيل فيسنتي لأن عقده معه ينتهي في صيف 2023 بعدما وقع معه عقداً في نوفمبر 2020 مدته ثلاثة مواسم.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق.

ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادى فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز قيمته حوالى 250 ألف يورو، وسيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.

وكشفت الصحيفة الإخبارية البرتغالية الشهيرة أيضًا أن سواريز أخبر جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر وأنه جذب اهتمام العديد من الأندية البرازيلية، مثل سانتوس وكورنثيانز.

وإذا انتقل سواريس إلى الأهلي، سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.