شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بيراميدز يستحق الخسارة من الأهلى بجدارة.. وجونياس "مقلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن بيراميدز يستحق الخسارة من الأهلى فى كأس مصر بجدارة، مؤكداً أن المدرب اليوناني "جونياس" مقلب كبير. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إمبارح شوفت مباراة مملة من بيراميدز، مستحوذ لكن مفيش فرصة، مفيش خطورة مفيش كورة حلوة، معرفش اللاعيبة بتلعب ليه وعايزة إيه، لاعبو غزل المحلة لعبوا أفضل منهم أمام الأهلى".

وأضاف بندق، "جونياس ده مقلب كبير ولازم يشكر ماجد سامى عشان جابه من اليونان كان قاعد مش لاقى شغل وفجأة قلنا أصل فرقة وادى دجلة بتباصى كويس وده مدرب كبير وفجأة لقى نفسه بيدرب فريق كبير زى بيراميدز والمحصلة صفر".

وتابع بندق، "أمس لاعيبة الأهلى شخصية البطل عندهم ظهرت عارفين لو خسروا هيتقطعوا لكن بيراميدز ولا حاجة وخرج من الكأس ومحدش بيتكلم عنه خالص".

وأكمل الغندور، "جبنا طاقم تحكيم رومانى خد مننا شوية فلوس امبارح وياريت مكناش جبنا حكام فيديو محدش استعان بيهم أساساً".