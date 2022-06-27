فريال أشرف تتأهل لنهائى منافسات وزن 68 كجم للكاراتيه بألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - تأهلت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه لنهائى منافسات وزن 68 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022. وخاصت فريال أشرف مواجهتين اليوم حيث فازت على بطلة اليونان ثم على بطلة المغرب ويقام النهائي اليوم.

وتخوض اليوم، الأحد، البعثة المصرية منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل بمدينة وهران.

وتخوض اليوم منتخبات الكاراتيه والملاكمة، والطائرة وتنس الطاولة والجمباز والريشة الطائرة منافساتها اليوم الأحد.

وجاء موعد منافسات المصريين كالتالى...كرة الطائرة:

9:30 مصر و إيطاليا " رجال "

1:00 مصر و مقدونيا " سيدات "المصارعة:

10:00 عماد اشرف

12:20 هيثم فهمى

12:40 عبد الرحمن احمد

12:40 نور الدين هانى

12:40 عبداللطيف منيع الكاراتيه:

10:30 ريم أحمد

10:00عمرو علاء

11:32 أحمد ايمن

11:56 أحلام حمدى

4:40 سلمى نسيم

4:32 عبد الله ممدوح

4:40 فريال اشرفتنس الطاولة:

11:30 مص رو ليبيا رجالل

11:30 مصر و الجزائر سيدات

4:00 مص رو تونس سيدات

4:00 مصر و الجزائر رجالالملاكمة:

2:30 يمنى عياد

4:00 على عبد الله

6:45 عمرو عبد العزيزالريشة الطائرة:

5:30 ادهم حاتم و احمد صلاح

6:00 ضحى هانى و نور يسرىالجمباز:

4:00 منتخب السيدات

4:10 زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا أبو الحسن و نور امير