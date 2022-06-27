شكرا لقرائتكم خبر عن طفل الإسماعيلى يجتاز الاختبار الثالث فى ناشئى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز كريم محمود، الطفل الشهير بناشئى الإسماعيلى، الاختبار الثالث فى النادى الأهلى لضمه لصفوف الناشئين بالقلعة الحمراء حال اجتياز الاختبارات.

واجتاز كريم محمود الاختبار الأول والثانى والثالث وينتظره التصفيات النهائية فى 23 يوليو المقبل.

وحضر الناشئ برفقة والده محمود عبد الوهاب إلى النادى الأهلى فرع مدينة نصر للمرة الثانية، وخضع للاختبارات رغم إعلان مسئولي الإسماعيلى قبول اللاعب فى الاختبارات التي خضع لها بالدراويش فى وقت سابق.

وكان اللاعب قد شارك فى اختبارات الإسماعيلي، وتعرض لمعاملة قاسية من جانب القائمين على اختبارات الدراويش.

وقال محمود عبد الوهاب، إن نجله أُجبر على خلع قميص الأهلي، ولم يحصل على تيشيرت آخر بدلا منه، حتى قام أحد زملائه بمنحه قميصا، مؤكدا أنه يعشق النادي الإسماعيلي رغم كونه مشجعا للأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد بمبادرة حسني عبدربه، لكنه لن يقبلها، خاصة أن جماهير الإسماعيلي تعتقد أنه من تسبب فى تصوير الفيديو ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى المقابل أكد خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، أنه لا يقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذى ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي".

وقال القماش، "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار".

وأضاف، "اللاعب الذى ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي".