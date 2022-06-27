شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تهدى الصفاقسى بطولة العرب على حساب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الصفاقسى التونسى فى الفوز على الإسماعيلى 4/3 بركلات الترجيح ليعلن تتويجه بطلا لدورى أبطال العرب فى مثل هذا اليوم 27 يونيو 2004.

انتهت المباراة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى العاصمة اللبنانية بيروت بالنسخة الأولى للبطولة، ليلجأ الفريقان لوقت إضافى انتهى أيضاً بالتعادل السلبى قبل اللجوء لركلات الترجيح.

جاء تشكيل الإسماعيلى فى النهائى مكونا من :محمد صبحي، أحمد الجمل، المعتصم سالم، عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسنى عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة.

كان الإسماعيلي قد صعد للنهائى على حساب الهلال السعودي، والصفاقسى على حساب الزمالك.

أحرز للصفاقسى تيناما نداى، فاتح الغربى، وسام العابدى، طارق التائب، بينما أهدر بابا مالك , وأحرز للاسماعيلى حسنى عبد ربه، أحمد فتحى، محمد حمص وأهدر له محمد محسن ابو جريشة وعمر جمال.

وبهذه النتيجة يتوج الصفاقسى بطلا للبطولة العربية الأولى التى أجريت على غرار دورى الأبطال الأوروبي.

وكان الزمالك قد فاز بالمركز الثالث للبطولة بعد تغلبه فى وقت سابق فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الهلال السعودى 3-2.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.