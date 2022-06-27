شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لو كنت مسئولا فى الأهلى لأبقيت سامى قمصان مدرباً لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى خالد الغندور مسئولي النادي الأهلى بالإبقاء على سامى قمصان مديراً فنياً للفريق لنهاية الموسم، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن مسابقة كأس مصر القديمة.

وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو كنت مسئولا فى الأهلى لأبقيت على سامى قمصان مديراً فنياً لنهاية الموسم فهو يستحق الفرصة".

وأضاف بندق، "الأهلى رايح يتعاقد مع مدرب برتغالى بحجة أنه أكثر خبرة من قمصان، رغم أن هذا المدرب عمره 47 عاماً، وهو نفس عمر سامى قمصان".

وتابع الغندور، "قمصان قدم مباراة كبيرة مع الأهلى أمام بيراميدز وظهرت شخصية الأهلى وخرج فريق كبير من كأس مصر بسهولة لذا يستحق الفرصة".