شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لو كنت مسئولا فى الأهلى لأبقيت سامى قمصان مدرباً لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى خالد الغندور مسئولي النادي الأهلى بالإبقاء على سامى قمصان مديراً فنياً للفريق لنهاية الموسم، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن مسابقة كأس مصر القديمة.
وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو كنت مسئولا فى الأهلى لأبقيت على سامى قمصان مديراً فنياً لنهاية الموسم فهو يستحق الفرصة".
وأضاف بندق، "الأهلى رايح يتعاقد مع مدرب برتغالى بحجة أنه أكثر خبرة من قمصان، رغم أن هذا المدرب عمره 47 عاماً، وهو نفس عمر سامى قمصان".
وتابع الغندور، "قمصان قدم مباراة كبيرة مع الأهلى أمام بيراميدز وظهرت شخصية الأهلى وخرج فريق كبير من كأس مصر بسهولة لذا يستحق الفرصة".
واتفق البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء على الاستعانة بثلاثة مدربين أجانب معه ضمن طاقمه الفنى الذى سيُساعده فى مسئولية قيادة المارد الأحمر الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يصطحب سواريز معه مساعدين اثنين هما دومينجو جوميز، وماوريتسيو أوليفيرا، بالإضافة إلى مُحلل لياقة بدنية.
ويقوم ريكاردو سواريز خلال الساعات المقبلة بإنهاء علاقته بنادي جيل فيسنتي من أجل الإنتقال رسمياً لتدريب الأهلي بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضي.
وتوصل الأهلي لاتفاق مع سواريز خلال الساعات الماضية يقضي يتدرب المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذى تم فسخ التعاقد معه منذ أسبوعين.
وتعهّد سواريز للأهلي خلال اليومين الماضيين بفسخ عقده مع نادي جيل فيسنتي لأن عقده معه ينتهي في صيف 2023 بعدما وقع معه عقداً في نوفمبر 2020 مدته ثلاثة مواسم.