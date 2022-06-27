شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الحوض والضامة تُطارد ظهير الأهلى بعد مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي، من آلام فى الحوض والعضلة الضامة فى مباراة الفريق أمس، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر والتى أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وعانى وحيد من آلام فى منطقة الحوض والعضلة الضامة وغادر أرض الملعب مع بداية الشوط الثانى ليُشارك صلاح محسن بدلاً منه.

ومن المقرر أن يخضع محمود وحيد لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم، الاثنين، لتحديد حجم إصابته وموقفه من التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها مساء بعد غد في بطولة الدوري الممتاز.

وسيقوم الجهاز الطبي بتجهيز الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر للعودة لتشكيل الفريق في مباراة سموحة بعدما غاب عن مباراتي غزل المحلة في الدوري وبيراميدز بالكأس حيث عانى معلول من شد خفيف في العضلة الأمامية.