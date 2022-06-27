شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع مع جهازه المعاون برنامجا خاصا لتفادى إرهاق لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استياءه من نظام جدول مسابقة الدورى، خاصة أن الفريق يخوض عدة مباريات فى وقت ضيق جدًا ثم يحصل على راحة لعدة أيام طويلة.

وتحدث فيريرا مع جهازه المعاون حول غضبه الشديد من نظام جدول الدورى، متعجبًا من طريقة ضغط المباريات فى حين إمكانية توزيعها بشكل أفضل يستطيع من خلاله اللاعبون الحصول على الراحة المطلوبة.

وحدد الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لاتباعه فى الفترات التي تشهد ضغط مباريات حتي لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، لاسيما أن معظم لاعبي الزمالك فى الوقت الحالي مصابون ويخوضون تدريبات تأهيلية فى الجيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب خوض التدريبات الجماعية مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها يتم إعلان قائمة اللاعبين لدخول المعسكر.