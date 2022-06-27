الامارات | الأهلي يواجه بتروجيت المتأهل منذ أبريل 2021 في نصف نهائي كأس مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بتروجيت المتأهل منذ أبريل 2021 في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ الأهلي الدور نصف النهائي لنسخة 2020-2021 المؤجلة من مسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه الأحد على بيراميدز 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

وتقدم الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر (18) واضاف البديل حسام حسن الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسجلاً أول اهدافه مع فريقه الجديد منذ انتقاله اليه من سموحة مطلع الموسم الحالي، قبل أن يرد بيراميدز متأخراً من ركلة جزاء لرمضان صبحي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وتخلص الأهلي، الفائز بلقب النسخة الأخيرة موسم 2019-2020، من عقدته أمام بيراميدز الذي أقصاه من ربع نهائي المسابقة موسم 2017-2018 وثمن النهائي موسم 2018-2019.

ويلتقى الاهلي في نصف النهائي مع فريق الدرجة الثانية بتروجيت الذي بلغ دور الأربعة في 29 أبريل 2021 بفوزه حينها على وادي دجلة 2-1.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت في المباراة النهائية الزمالك الذي تغلب الخميس الماضي على أسوان 2-1 في دور الأربعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news