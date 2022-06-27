الامارات | العداءة جاكسون تحقق ثالث أسرع زمن في التاريخ في سباق 200 متر

شكرا لقرائتكم خبر عن العداءة جاكسون تحقق ثالث أسرع زمن في التاريخ في سباق 200 متر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت شيريكا جاكسون ثالث أسرع زمن على مر العصور في سباق 200 متر بعدما أنهت السباق في 21.55 ثانية لتحقق ثنائية السرعة في البطولة الجاميكية لألعاب القوى الليلة الماضية في كينجستون.

وأضافت العداءة البالغ عمرها 27 عاما لقب سباق 200 متر إلى لقب سباق 100 متر الذي حققته يوم الجمعة. واحتلت إيلين طومسون-هيرا المركز الثاني بزمن بلغ 22.05 ثانية بينما جاءت شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الثالث بزمن 22:14 ثانية.

وسجلت الراحلة فلورنس جريفيث جوينر رقمها القياسي العالمي الذي صمد طويلا والبالغ 21.34 ثانية في 1988 بينما سجلت طومسون-هيرا 21:53 ثانية لتحقق ثنائية السرعة في أولمبياد طوكيو العام الماضي وهما أسرع زمنين في التاريخ.

وردا على سؤال هل توقعت تسجيل هذا الزمن؟ قالت جاكسون لرويترز "بصراحة لا. لم أتوقع تسجيل هذا الزمن السريع".

ولم تكن جاكسون الفائزة ببرونزية سباق 100 متر في طوكيو راضية تماما عن الأداء.

وأضافت "في الأسابيع الثلاثة المقبلة سأعمل مع المدرب بول فرانسيس لتصحيح الأخطاء وتحسين بعض الأمور".

وفاز أندرو هودسون، الذي أبدل الولاء مؤخرا ليدافع عن ألوان جاميكا بدلا من الولايات المتحدة، بسباق 200 متر للرجال في 20.10 ثانية متفوقا على يوهان بليك الذي سجل 20.31 ثانية ونايجل إيليس الذي سجل 20.41 ثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news