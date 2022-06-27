ما هو موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم فريق النصر مبارياته في الدوري السعودي، حين يلاقي الفتح في الجولة الأخيرة، مساء اليوم الإثنين.



وضمن فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقية الشباب.

ويستضيف النصر نظيره الفتح في لقاء الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، مساء الإثنين.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

الهلال - 64 نقطة

الاتحاد - 64 نقطة

النصر - 58 نقطة

الشباب - 54 نقطة