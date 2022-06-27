ما هو موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

في كلاسيكو منتظر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، يلتقي فريق الشباب بنظيره الأهلي، مساء اليوم الإثنين.



فريق الشباب يحتل المركز الرابع برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في دائرة الخطر باحتلاله المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، ويبحث عن الفوز لتجنب هبوطه إلى القسم الثاني.

يستقبل فريق الشباب نظيره الأهلي في الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي، ملعب فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الـ10 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

وسيتم نقل مباراة الأهلي والشباب عبر قناة SSC٧.

تنقل المباراة بتعليق المعلق الرياضي مشاري القرني.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022

الهلال - 64 نقطة

الاتحاد - 64 نقطة

النصر - 58 نقطة

الشباب - 54 نقطة

صراع الهبوط في الدوري السعودي 2021-2022

الأهلي - 31 نقطة

الاتفاق - 31 نقطة

الحزم - 17 نقطة