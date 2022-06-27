بعد الإطاحة ببيراميدز.. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية، حيث سيلاقي فريق بتروجيت.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بتروجيت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر يوليو، في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة الأهلي وبتروجيت، التي تجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولات المحلية.

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر، الذي يجمع بين نادي الزمالك والفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت، يوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو المقبل.