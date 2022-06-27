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مواعيد منافسات المصريين فى دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تخوض البعثة المصرية اليوم، الاثنين، منافسات جديدة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وتخوض اليوم منتخبات الطائرة والكاراتيه وتنس الطاولة والمصارعة الحرة، واليد والتنس، والشراع، والملاكمة، والجمباز، والمصارعة الرومانية، منافساتها، وجاء مواعيد منافسات المصريين اليوم كالتالى..

كرة الطائرة 

10:00 مصر ومقدونيا "رجال"

4:00 مصر واليونان "سيدات"

الكاراتيه

10:32 فريال أشرف

38: 10 يوسف بدوى

1:44 طه طارق

12:14 منة شعبان

4:40 فريال أشرف

تنس الطاولة

11:00 منتخب الرجال

11:00 منتخب السيدات

4:00 منتخب السيدات

4:00 منتخب الرجال

المصارعة الحرة

11:00 جمال عبد الناصر 

 11:20 محمود بدوى

12:40 عبد الرحمن احمد 

12:40 نور الدين هانى

11:30 عمرو رضا

11:50 جمال عبد الناصر

12:00 مصطفى جبر

12:10 يحيى صلاح

12:40 يوسف حميدة

12:50 جمال عبد الناصر

1:00 مصطفى جبر

7:00 هيثم فهمى  رومانية

7:20 عمر عبد الرحمن  رومانية

8:00 حسن نور الدين رومانية

8:30 عبد اللطيف منيع   رومانية

التنس

11:00 كريم مأمون و عمر السيد و لميس واية و ساندرا

الشراع

12:00على بدوى وعمر أسامة ومحمد عفت ومهند عمرو

12:10 خلود منسى ودينا أحمد

الملاكمة

3:00 رحمة محمد

3:45 اروى خالد

4:15 احمد إسماعيل

5:00 يسرى حافظ

8:00 مصطفى قمصان

8:30 عبد الرحمن عرابى

الجمباز

4:00 منتخب الرجال

4:10 على زهران و احمد اشرف و عمر العربى و احمد على و زياد خاطر

كرة اليد

5:00 منتخب مصر ضد إيطاليا "رجال"

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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