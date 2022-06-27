شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات المصريين فى دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخوض البعثة المصرية اليوم، الاثنين، منافسات جديدة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.
وتخوض اليوم منتخبات الطائرة والكاراتيه وتنس الطاولة والمصارعة الحرة، واليد والتنس، والشراع، والملاكمة، والجمباز، والمصارعة الرومانية، منافساتها، وجاء مواعيد منافسات المصريين اليوم كالتالى..كرة الطائرة
10:00 مصر ومقدونيا "رجال"
4:00 مصر واليونان "سيدات"
الكاراتيه
10:32 فريال أشرف
38: 10 يوسف بدوى
1:44 طه طارق
12:14 منة شعبان
4:40 فريال أشرفتنس الطاولة
11:00 منتخب الرجال
11:00 منتخب السيدات
4:00 منتخب السيدات
4:00 منتخب الرجالالمصارعة الحرة
11:00 جمال عبد الناصر
11:20 محمود بدوى
12:40 عبد الرحمن احمد
12:40 نور الدين هانى
11:30 عمرو رضا
11:50 جمال عبد الناصر
12:00 مصطفى جبر
12:10 يحيى صلاح
12:40 يوسف حميدة
12:50 جمال عبد الناصر
1:00 مصطفى جبر
7:00 هيثم فهمى رومانية
7:20 عمر عبد الرحمن رومانية
8:00 حسن نور الدين رومانية
8:30 عبد اللطيف منيع رومانيةالتنس
11:00 كريم مأمون و عمر السيد و لميس واية و ساندراالشراع
12:00على بدوى وعمر أسامة ومحمد عفت ومهند عمرو
12:10 خلود منسى ودينا أحمدالملاكمة
3:00 رحمة محمد
3:45 اروى خالد
4:15 احمد إسماعيل
5:00 يسرى حافظ
8:00 مصطفى قمصان
8:30 عبد الرحمن عرابىالجمباز
4:00 منتخب الرجال
4:10 على زهران و احمد اشرف و عمر العربى و احمد على و زياد خاطركرة اليد
5:00 منتخب مصر ضد إيطاليا "رجال"