شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يجتمع اليوم مع جيل فيسنتى لدفع 250 ألف يورو للرحيل لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المدرب البرتغالى ريكاردو سواريز اجتماعاً اليوم، الاثنين، مع إدارة ناديه الحالي جيل فيستنتى لبحث إنهاء العلاقة بين الطرفين وتسديد قيمة الشرط الجزائى للرحيل لتدريب الأهلى خلفاً لموسيمانى.

الشرط الجزائي فى عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، وأخبر المدرب البرتغالى نادى جيل فيسينتي بأن لديه عرضًا من نادٍ آخر ويريد الاجتماع معهم لإنهاء العلاقة بشكل ودى.

وإذا انتقل سواريز إلى الأهلي سيصبح رابع برتغالي يتولى قيادة الأهلي بعد المدرب الأسطوري مانويل جوزيه وتوني أوليفيرا وخوسيه بيسيرو.

ويصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة " abola " البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

وأوضحت الصحفية البرتغالية أن الأهلى أنهى الاتفاق مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، ووافق المدرب على عرض الأهلي، وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.