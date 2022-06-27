شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: سعيد بعودتى بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة فى فوز الأهلى على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة فى فوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020، ليتأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.

وكتب ديانج عبر حسابه الشخصي على تويتر، "سعيد بعودتي بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة في فوز الفريق، أحسنتم يا شباب".

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وطالب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق، لاعبي المارد الأحمر بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز فى مواجهة سموحة لمواصلة الانتصارات فى الدورى، والتى كان آخرها الفوز الصعب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ويصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة " abola " البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.