شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد ياسين فى رحلة تحدٍ جديدة على شط الكوماندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد ياسين لاعب كرة اليد تحديا جديدا باللعب فى فى القلعة البيضاء بعد رحلة تألق مع فريق سبورتنج فى المواسم الأخيرة والتى شهدت ظهوره بأداء أكثر من رائع.

محمد ياسين من عائلة شهيرة فى عالم كرة اليد فهو شقيق عمر ياسين نجم كرة اليد فى الأهلى والزمالك والذى يخوض رحلة احتراف فى الدورى القطرى.

كما أنه شقيق نور ياسين نجم كرة اليد السابقة فى الأهلى ووالدته نجمة اللعبة فى العصر الذهبى نبيلة جابر.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى التعاقد مع محمد ياسين لاعب فريق سبورتنج لكرة اليد لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب العقود خلال الجلسة التى جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويأتي التعاقد مع ياسين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء فى إطار خطة مجلس إدارة النادي التى تهدف لتدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة من أجل حصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد ياسين فى الصور التالية :