شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوجه رسالة لجماهير المصرى ويؤكد: من حقنا المشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه يستحق المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، خاصة أن الدورى الحالي لم يحسم بعد ولم يتحدد الترتيب النهائي لرباعي المربع الذهبي.

وقال إبراهيم حسن، فى تصريحات للمركز الإعلامي للمصري، "كان هدفنا إعادة الفرحة للجماهير وعودة المصرى الذى تخشاه كل الأندية، وأن يعود لأفريقيا، وأرى أنه من حق المصرى اللعب فى أفريقيا لأن هناك لخبطة ومينفعش هذا الكلام فى ظل عدم انتظام الدورى، المصرى نادٍ جماهيرى ومن حقه اللعب فى أفريقيا".

وتابع متحدثاً عن فوز فريقه على المقاصة بهدفين نظيفين في الدوري العام، "الحمد لله كرم من عند ربنا اجتهدنا اشتغلنا ونعرف قيمة النادى المصري وجماهيره، هو مكاننا وأشكر اللاعبين لأن لديهم إرادة للنجاح وتعويض كل إخفاقات الفترة الماضية، كل مباراة نتطور والمباريات القادمة صعبة".

وأشار إلى أن "كل لاعب يتمنى الحصول على فرصة ونثق فى الجميع، ونتمنى أن البدلاء يعوضون الغيابات، والعلاقة مع المصرى وجماهيره مختلفة والحب متبادل بيننا".

واختتم إبراهيم حسن حديثه موجهاً رسالة لجماهير بورسعيد، "أتمنى وجود الجماهير بشكل أكبر فى المباريات المقبلة، وهذه رسالة لهم، وأتمنى من إدارة المصرى أن تسعى لتسهيل ذلك".