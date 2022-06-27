شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يواجه كرواتيا فى الدور الثانى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 نظيره المنتخب الكرواتى وذلك فى أولى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد والتى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل.

وتأهل من الدور الأول إلى الدور التالى منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الـ8 ببطولة العالم وجاءت المنتخبات المتأهلة كالتالى:-

من المجموعة الأولى هولندا واليابان ومن المجموعة الثانية السويد وتونس ومن المجموعة الثالثة الدنمارك ومونتينيجروا ومن المجموعة الرابعة فرنسا والنرويج.

ومن المجموعة الخامسة أنجولا والتشيك ومن المجموعة السادسة ألمانيا وسلوفينيا ومن المجموعة السابعة كرواتيا وسويسرا ومن المجموعة الثامنة المجر ومصر.

تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثانى إلى أربعة مجموعات ولا يتقابل منتخبان من نفس المجموعة مرة أخرى فى هذا الدور:

المجموعة الأولى : هولندا و السويد و اليابان و تونس.

المجموعة الثانية : الدنمارك و فرنسا و النرويج و مونتينيجروا.

المجموعة الثالثة : أنجولا و ألمانيا و سلوفينيا و جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة : المجر و سويسرا و كرواتيا و مصر.

ويصعد الى دور ربع النهائى لبطولة العالم للشابات منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الـ4.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى مباراته الثانية أمام منتخب سويسرا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا الدكتور عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002، رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات كلا من:- منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.