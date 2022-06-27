شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وميكيسونى يعيدان جرح الصفقات الأفريقية الفاشلة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء اقتراب رحيل الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو والموزمبيقى ميكيسونى عن النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليفتح ملف الصفقات الأفريقية الفاشلة فى القلعة الحمراء، وهو الملف الذى عانى منه المارد الأحمر مراراً وتكراراً فى السنوات الأخيرة.

وبدت إدارة النادى الأهلى مطالبة بتغيير سياساتها فى انتقاء الصفقات الأجنبية خلال الفترات المقبلة لإنهاء مسلسل التعاقد مع لاعبين لا يشكلون أى إضافة للفريق وتتحمل الخزينة الحمراء أموالا طائلة جراء التعاقد معهم.

فقد تضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الاهلى مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التى تطارد اللاعب، وكان آخرها مزق العضلة الأمامية، وهى الإصابة الثالثة منذ ارتداء بيرسى تاو القميص الأحمر هذا الموسم بشكل دعا البعض للتأكيد بأن اللاعب يعانى من إصابة مزمنة.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب ، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الأهلى لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، كانت الأولى في 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

بينما كانت الإصابة الثانية في 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الامامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين، وكانت الإصابة الثالثة التي أعلن عنها الاهلى بالأمس وهى نفس الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وعلى نفس الوتيرة استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على بيع ميكيسونى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بدلا له، بعد فشله فى إثبات نفسه بالقميص الأحمر منذ التعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.