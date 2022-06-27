شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يستمر فى الغياب عن تدريبات الزمالك الجماعية منذ أزمة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشارك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروى الأول، فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تغيب عنها بداعى خوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم، قبل مواجهة الأهلى فى القمة 124 التى أقيمت الأسبوع الماضى ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب أبو جبل عن مواجهة الأهلى والزمالك بداعى شعوره بالاجهاد، ليتم اتهام الحارس من التهرب من المباراة، خاصة بعدما نما إلى علمه أن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، قرر الاعتماد على محمد عواد فى تلك المباراة، الأمر الذى دفع الإدارة لتحويل اللاعب للتحقيق للتأكد من أمر إصابته وحقيقة تهربه من المباراة.

وبعد تلك الواقعة، أصبحت علاقة أبو جبل بالزمالك شبه منتهية، خاصة أن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وسبق ووقع أبو جبل لنادى النصر السعودى وحصل على مقدم التعاقد، الأمر الذى يجعل العلاقة منتهية بين الطرفين.