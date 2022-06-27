شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعيد ترتيب حراسة المرمى بسبب على لطفي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إعادة النظر فى مسألة تدعيم حراسة المرمى من خلال التعاقد مع حارس مرمى صاحب قدرات فنية عالية، على أن يتم الاستغناء عن على لطفي نهائياً بعدما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء ومسئولو شركة كرة القدم بعدم بقاء على لطفي.

وعلى الرغم من أن النية كانت تتجه للإبقاء على الحارس الثاني بالفريق على لطفي وإعارة مصطفى شوبير الحارس الثالث، إلا أن الأمور تغيّرت فى الأيام الماضية، حيث اتفق مسئولو القلعة الحمراء على رحيل على لطفي نهائياً وليس على سبيل الإعارة، بعدما كشفت الفترة الماضية أنه يرتكب أخطاء كثيرة ومن الأفضل منح الفرصة لمن هو أفضل منه، فيما ارتفعت أسهم مصطفى شوبير فى البقاء بعدما ظهر بمستوى جيد فى المباريات الماضية.

وفى السياق ذاته، قال مصدر فى القلعة الحمراء إن الاتجاه الأكبر فى الأهلي هو التعاقد مع محمود جاد حارس إنبى أو محمد صبحي حارس فاركو، مُشيراً إلى أن المفاوضات تتم حالياً مع جاد وصبحي، وإن كانت حظوظ الأول هى الأكبر للانتقال للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.