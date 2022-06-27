شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتحدى الاتحاد فى مواجهة مثيرة على شط إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فاركو، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا، نظيره الاتحاد السكندري، فى مواجهة "سكندرية" خالصة، تقام باستاد الإسكندرية فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 29 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

ويعيش فاركو فترة جيدة مع مدربه البرتغالى نونو الميدا الذى حصد 14 نقطة من 10 مباريات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الايجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

ويفقد الاتحاد السكندرى أهم عناصره في الخط الأمامى الأنجولى مابولولو بعد تأكد غيابه 3 أسابيع عن صفوف سيد البلد بعدما أثبتت أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بمزق فى العضلة الأمامية وحدد الجهاز الطبى جلسات علاجية يخضع لها اللاعب خلال الأيام المقبلة حتي يتماثل الشفاء ويعود لتدريبات الفريق.