شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتلقى عروضا خليجية للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عروضًا للاحتراف فى إحدى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الجارى، ويرغب فتوح فى الخروج وخوض تجربة الاحتراف، حيث قام اللاعب بالتحدث مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وعرض عليه الأمر من أجل دراسته والسماح له بالرحيل فى نهاية الموسم.
إدارة الزمالك لا ترغب فى التفريط فى خدمات فتوح، حيث أكد أمير مرتضى للاعب أن الفريق فى حاجة لخدماته، خاصة أن الموسم المقبل سيشهد إبرام العديد من الصفقات لتدعيم الصفوف وتعويض الموسم الحالى الذى حرم فيه الفريق من التدعيم فى فترتين قيد.
من ناحية أخرى خاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران أمس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشارك الثنائي في بعض التدريبات الفنية والبدنية بالكرة تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.
ويغيب الثنائى عن مباريات الزمالك الرسمية منذ فترة، نظرا للإصابة التي ألمت بهما خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن لقاءات الفريق المهمة، والتي أقيمت مؤخرا، على رأسها لقاء القمة امام الأهلى، ومن بعدها مباراة البنك الأهلى بالدورى.