شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتلقى عروضا خليجية للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عروضًا للاحتراف فى إحدى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الجارى، ويرغب فتوح فى الخروج وخوض تجربة الاحتراف، حيث قام اللاعب بالتحدث مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وعرض عليه الأمر من أجل دراسته والسماح له بالرحيل فى نهاية الموسم.

إدارة الزمالك لا ترغب فى التفريط فى خدمات فتوح، حيث أكد أمير مرتضى للاعب أن الفريق فى حاجة لخدماته، خاصة أن الموسم المقبل سيشهد إبرام العديد من الصفقات لتدعيم الصفوف وتعويض الموسم الحالى الذى حرم فيه الفريق من التدعيم فى فترتين قيد.