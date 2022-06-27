شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الطلائع اليوم لمواصلة الصحوة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فيوتشر، بقيادة مدربه على ماهر، نظيره طلائع الجيش فى مواجهة تعد بالكثير من الندية والإثارة تجمع الفريقين باستاد السلام فى التاسعة مساء اليوم فى ضوء منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقع فيوتشر فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام بعد زيادة نقاطه إلى 39 نقطة، حصدها بعد خوض 22 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 11 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.

بينما يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وقاد علي ماهر فريق فيوتشر مؤخراً للتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، ليخوض مسيرة مميزة ليس مع فريقه الحالي فقط، بل مع جميع الفرق التي تولى تدريبها مؤكداً جدارته الفنية في كل مناسبة وأنه من طراز المدربين الكبار الذين يملكون طموح بلا نهاية وقادرون على اكتشاف العديد من المواهب من منجم الكرة المصرية.

ويقدم طارق العشرى مستويات مميزة مع الطلائع، حيث حافظ على سلسلة اللا هزيمة طوال الـ14 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 18 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة، والوصول للنقطة 33 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.