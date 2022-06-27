شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا خاصا لتأهيل بيرسي تاو بعد إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً تأهيلياً للجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، للتعافي من الإصابة التى تعرض لها في مران الفريق مساء الجمعة الماضي، حيث شعر اللاعب بآلام فى العضلة الأمامية حينما كان يُسدد إحدى الكرات وبعد إجراء الأشعة والفحوصات تبين إصابته بمزق فى العضلة الأمامية.

ويحتاج بيرسى تاو فترة لا تقل عن أربعة أسابيع للعلاج والعودة للتدريبات الجماعية، ويضع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق برنامجا تأهيليا لـ بيرسي تاو بهدف عودته للتدريبات الجماعية الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، خطفت 3 مواهب شابة الأنظار فى مباريات الأهلى فى بطولة الدورى، على الرغم من الدقائق القليلة التى شاركت فيها خلال مباريات المارد الأحمر، مما جعل الجمهور يطالب باستمرارها والدفع بها على حساب نجوم الفريق الكبار.

وظهر زياد طارق وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير بشكل مميز خلال الدقائق التى شاركوا فيها، في الوقت الذى شهد أداء معظم لاعبى الأهلى الكبار متراجعا وبعيدا كل البعد عن حالتهم الطبيعية.

وشارك زياد طارق في دقائق معدودة خلال 3 مباريات مع النادى الأهلى، استطاع أن يسجل هدفا ويصنع آخر ويخطف الأضواء بمهاراته واختراقاته والثقة الكبيرة التي يتمتع بها، ليذهب بعض الجماهير إلى أحقيته في المشاركة بشكل أساسى على حساب الجنوب أفريقي بيرسى تاو الذى تراجع مستواه في الفترة الحالية.