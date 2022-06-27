شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وطالب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق، لاعبي المارد الأحمر بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز فى مواجهة سموحة لمواصلة الانتصارات فى الدورى، والتى كان آخرها الفوز الصعب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ويصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة " abola " البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

وأوضحت الصحفية البرتغالية أن الأهلى أنهى الاتفاق مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، ووافق المدرب على عرض الأهلي، وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.