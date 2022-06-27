شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود الشحات وعبد المنعم في مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأحمر سيستعيد جهود الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم في مباراته القادمة ضد سموحة ضمن منافسات الدوري، على أن يلحقا بقائمة الأهلي التي ستخوض هذه المباراة.

وغاب الشحات وعبد المنعم عن قائمة مباراة الأهلي لمواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر مساء الأحد على استاد القاهرة، على أن ينتظما في التدريبات الجماعية بعد هذه المباراة.

وبات عبد المنعم جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة بيراميدز لمنحه راحة كافية.

ونجح فريق الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على الأهلى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ8 لكأس مصر من نسخته الماضية، ليضرب موعدا مع بتروجت في الدور قبل النهائي للبطولة .

أحرز هدف المباراة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة، فشل شريف إكرامى حارس بيراميدز في التعامل معها، وفى الوقت بدل الضائع يحرز حسام حسن الهدف الثانى للمارد الأحمر، وفى الدقيقة الأخيرة يحرز رمضان صبحى الهدف الوحيد لبيراميدز من ضربة جزاء.