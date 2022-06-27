شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يسابق الزمن للتعافى من إصابة الضامة والمشاركة مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، جلسات التأهيل فى صالة الجيم وحمام السباحة، للتعافي من إصابة التمزق فى وتر العضلة الضامة، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق فى آخر ثلاث مباريات بالدوري العام، أمام إيسترن كومباني وبيراميدز وأخيراً إنبي.









من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادي فيوتشر، موقف ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ناصر يواصل حالياً فترة التأهيل للتعافي من إصابة العضلة الضامة، ولكنه لن يلحق بمباراة طلائع الجيش.

وأضاف السقا، أن ناصر ماهر سيكون متواجداً بنسبة كبيرة فى نصف نهائي كأس الرابطة، والمقرر إقامته مطلع يوليو المقبل، حيث يلتقي فيوتشر مع نظيره إنبي.