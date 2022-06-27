شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد غزل المحلة فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى ستدخل معسكرا مغلقا بالمحلة استعداداً للمباراة.

ويغيب محمد مخلوف، لاعب خط وسط الإسماعيلي، عن مواجهة غزل المحلة بسبب تراكم الإنذارات، وكان اللاعب قد حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى انتهت بالتعادل السلبي، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل حسب اللائحة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما غداً الثلاثاء و3 يوليو المقبل.