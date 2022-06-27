عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتداه صلاح 8 مرات.. ماني يختار قميصه في بايرن ميونخ

الإثنين 27 يونيو 2022

الخليج 365

اختار السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني الجديد، قميصا ارتداه زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، 8 مرات.



وأعلن نادي بايرن ميونخ، الأربعاء الماضي، تعاقده مع ماني بعقد يمتد لـ3 سنوات، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف ليفربول، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها الحصول على 6 ألقاب، بالإضافة للعديد من الإنجازات الفردية.

وبعد انتقاله إلى الفريق الألماني، سُئل ماني خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم الأربعاء الماضي، عن الرقم الجديد الذي سيرتديه في بايرن ميونخ، غير أن النجم السنغالي رفض الإجابة بشكل واضح.

وكشف نادي بايرن ميونخ، الأحد، عن الرقم الجديد الذي سيرتديه ماني مع الفريق، حيث أكد في بيان عبر موقعه الرسمي أن اللاعب السنغالي سيرتدي القميص رقم 17.

وقال ماني تعليقا على اختيار هذا الرقم: "قررت ارتداء القميص رقم 17 من بين الأرقام المتاحة، وأود أن أحتفل بالكثير من النجاحات مع فريقي بهذا الرقم".

وأضاف: "الآن أتطلع لأن أكون قادرا على بداية الاستعداد للموسم الجديد مع زملائي في وقت قريب".

يُذكر أن المصري محمد صلاح، زميل ماني السابق، ارتدى القميص رقم 17 من قبل، وتحديدا في النصف الأول من موسم 2014-2015 مع فريق تشيلسي الإنجليزي، ولكنه لم يخض به سوى 8 مباريات، قبل الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي.