شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البعثة المصرية فى دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية، اليوم، الاثنين، منافساتها فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. ومن المقرر أن تخوض منتخبات الطائرة، والملاكمة، والمصارعة المنافسات، حيث يلتقى منتخب الكرة الطائرة رجال مع نظيره مقدونيا في الجولة الثانية بمنافسات الدورة.

كما يخوض لاعبو الملاكمة والمصارعة الحرة منافسات الدورة اليوم، حيث يلتقى احمد إسماعيل وزن 52 رجال ، منافسات دور الـ 16 مع لاعب اسبانيا مارتين سلفادور ، و عبد الرحمن عبد الجواد وزن 81 ك ، امام دميربلانتيك من كرواتيا ، مصطفى قمصان وزن 60 ك ، أمام لاعب المغرب محمد حموت ، يسرى حافظ وزن فوق 91 ك ، أمام المغرب محمد فيريس .

وعلى مستوى السيدات تلتقى أروى خالد وزن 66ك ، مع لاعبة ايطاليا ميليسا جيمينى ، و رحمة محمد وزن 63 ك ، مع الجزائرية ايمانى خليف .

ويخوض لاعبى المصارعة الحرة المنافسات اليوم ، حيث يلعب كل من جمال محمد وزن 57 ك ، مع فالنتين دامور من فرنسا ، و امام نيكولا فلاندوس من اليونان ، كما يخوض محمود بدوى وزن 86 المنافسات امام فيدا الاستا من سوريا ، و ستود موريس من إيطاليا ، عمرو رضا وزن 74ك ، امام مالك امين من سان مارينو ، مصطفى على السيد ، وزن 97 ك ، يلعب امام سيمون انطونى من إيطاليا و فيزولا اكتورك من تركيا، ويحيى محمد صلاح وزن 65ك ، يلتقى مع فلاديمير ايجروف من مقدونيا .