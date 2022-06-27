شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي أسوان بقيادة ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح فى إجتماعه الأخير على تشكيل الجهاز الفنى والإدارى لفريق الكرة الأول بالموسم الجديد 2022 / 2023 بالدورى الممتاز.

واعتمد مجلس ادارة النادي الجنوبي الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين على النحو التالي:

المشرف على الكرة، محمود الشيمى عضو مجلس الإدارة

المدير الرياضى، هيثم عرابى

المدير الفني، ربيع ياسين

المدرب العام، أحمد مصطفى بيبو

مدرب مساعد زيزو حشمت

مدرب مساعد أحمد مارادونا

- مدرب مساعد حمادة السيد

مدرب حراس المرمى، أحمد كمال

- مخطط أحمال، عصام عمر

مدير إدارى، مصطفى عبده الشرقاوى

ادارى الفريق محمود سمكة

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.