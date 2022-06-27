شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبحث عن الفوز الـ12 تحت قيادة على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بفريق طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساءً فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث علي ماهر عن تحقيق الانتصار رقم 12 مع فيوتشر، بعد قيادته الفريق فى 23 مباراة رسمية، بواقع 22 فى الدوري العام حيث فاز أبناء على ماهر فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة.

بالإضافة إلى مباراة واحدة فى دور الـ 32 بكأس مصر والتي خسرها فيوتشر أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، ليودع معها المسابقة.

فيما نجح علي ماهر في قيادة فيوتشر للتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعدما تأهل كأول مجموعته، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر فريق إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة.