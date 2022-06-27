شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبحث عن الفوز الـ12 تحت قيادة على ماهر والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث علي ماهر عن تحقيق الانتصار رقم 12 مع فيوتشر، بعد قيادته الفريق فى 23 مباراة رسمية، بواقع 22 فى الدوري العام حيث فاز أبناء على ماهر فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة.
بالإضافة إلى مباراة واحدة فى دور الـ 32 بكأس مصر والتي خسرها فيوتشر أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، ليودع معها المسابقة.
فيما نجح علي ماهر في قيادة فيوتشر للتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعدما تأهل كأول مجموعته، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر فريق إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة.
وحقق علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، إنجازاً فريداً فى الكرة المصرية، بعدما قاد فريقه الصاعد حديثاً إلى الدوري العام للوصول إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى سابقة لم تحدث بالكرة المصرية لفريق فى موسمه الأول بالدوري الممتاز.
ويعد هذا إنجازاً يضاف إلى على ماهر أيضاً فى مسيرته التدريبية، بعدما حقق الصعود إلى كأس الكونفدرالية عامين متتاليين، حيث قاد المصري الموسم الماضي للتأهل للكونفدرالية، قبل أن يحقق نفس الإنجاز مع فيوتشر الموسم الجاري.