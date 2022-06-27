شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: "بيبو" مدربا عاما مع ربيع ياسين فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عنتر، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، عن بقاء أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني السابق للفريق الجنوبي، في الجهاز الفني الجديد بقيادة ربيع ياسين ولكن في منصب المدرب العام.

وقال عنتر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن بيبو كان مترددا في قرار البقاء بالنادي رفقة الجهاز الفني الجديد، لكن كان هناك إصرار من مجلس الإدارة على بقائه نظرا لخبراته الكبيرة ومعرفته الجيدة باللاعبين.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان أن بيبو كان مخلصا في مهمته ويستحق التكريم بالبقاء، بعدما قاد النادي للعودة مرة أخرى للدورى الممتاز رغم صعوبة المنافسة في مجموعة الصعيد.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت، لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.