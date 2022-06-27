شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: بن شرقي لن يلعب في مصر لغير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق، أن فرص بقاء أشرف بن شرقي في صفوف الفريق ما زالت قائمة، موضحا أن النادي لم يستسلم في ملف التفاوض مع اللاعب المغربي.

وقال إسماعيل يوسف، خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "فيه محاولات جادة من أجل بقاء أشرف بن شرقي في الزمالك ولو قعد في مصر "مليون %" هيكون في الزمالك".

وأضاف تيجانا: "بن شرقي لاعب مؤثر وكانت هناك تحركات لتجديد عقد اللاعب لكن المفاوضات تعطلت أكثر مرة".

وينتهى عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم ينجح النادي في إقناع اللاعب بالتجديد حتى الآن.