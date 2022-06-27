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إسماعيل يوسف: بن شرقي لن يلعب في مصر لغير الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق، أن فرص بقاء أشرف بن شرقي في صفوف الفريق ما زالت قائمة، موضحا أن النادي لم يستسلم في ملف التفاوض مع اللاعب المغربي.

 

وقال إسماعيل يوسف، خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "فيه محاولات جادة من أجل بقاء أشرف بن شرقي في الزمالك ولو قعد في مصر "مليون %" هيكون في الزمالك".

 

وأضاف تيجانا: "بن شرقي لاعب مؤثر وكانت هناك تحركات لتجديد عقد اللاعب لكن المفاوضات تعطلت أكثر مرة".

 

وينتهى عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم ينجح النادي في إقناع اللاعب بالتجديد حتى الآن.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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