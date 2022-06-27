المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع اللاعبين، لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع البنك الأهلي في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وشدد محمد عودة على أهمية حصد نقاط المباراة للابتعاد عن دائرة الهبوط والعودة بالمقاولون إلى المكانة التي ستحقها في جدول مسابقة الدوري العام.

وحذر الجهاز الفني للمقاولون لاعبي الفريق من انتفاضة البنك الأهلي فى المباراة المرتقبة، خاصة بعد الهزيمة التي تلقها أبناء خالد جلال من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكان فريق المقاولون العرب قد فاز مؤخراً على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بملعب الذئاب بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة البنك الأهلي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت مرماهم 24 هدفاً.