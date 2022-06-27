شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: بيراميدز له ركلة جزاء أمام الأهلى.. والضربة المحتسبة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان الخبير التحكيمى، أن ركلة الجزاء المحتسبة لبيراميدز أمام الأهلى غير صحيحة فى المباراة، التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقال سمير عثمان فى تصريحات خلال الأستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "أن بيراميدز له ركلة جزاء لم تحتسب على محمد هانى بعد التدخل على فخر الدين بن يوسف فى منطقة الجزاء لأنه لم ينجح فى لعب الكرة".

وأضاف سمير عثمان: "ركلة الجزاء المحتسبة على الأهلى غير صحيحة لأن رامى ربيعة لم يعرقل عبد الله السعيد باليد أو الرجل، واللعبة خطأ على رمضان صبحى فى البداية بعد جذب قميص محمد الشناوى".

وتابع: "حالات المباراة تؤكد أن حكام الفيديو غير موجودين فى المباراة، لأنهم لم يتدخلوا فى الحالة الاولى، ولم يمنعوا الحكم من احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على الأهلى فى نهاية المباراة".

وانترع فريق الأهلي فوزا مثيرا أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وضرب الأهلى موعدا مع بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، بعد الإطاحة بفريق بيراميدز، ويواجه الفائز فريق الزمالك فى نهائى الكأس.

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر الذى وقع على هدفه العاشر بقميص الأهلي في مباراته رقم 73 بقميص المارد الأحمر، وحسام حسن البديل، فيما سجل هدف بيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.